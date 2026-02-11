Corrado Azzollini nominato rappresentante in Europa per le Film Commission di Casablanca e Regione Guelmim – Oued Noun

Corrado Azzollini è stato scelto come rappresentante europeo della Film Commission di Casablanca e della Regione Guelmim-Oued Noun. La nomina è stata annunciata questa mattina e rappresenta un passo importante per rafforzare i legami tra l’Italia e il Marocco nel settore cinematografico. Azzollini seguirà progetti e iniziative che coinvolgono le due realtà, facilitando collaborazioni e scambi culturali.

foto di Luca La Vopa MILANO – Corrado Azzollini è stato nominato rappresentante europeo della Film Commission di Casablanca e la Région Guelmim-Oued Noun. Un altro importante incarico internazionale che sottolinea l'impegno e la passione del produttore pugliese, presidente del gruppo Draka Cinema e presidente Italia di Confartigianato Cinema e Audiovisivo. Azzollini opera da molti anni in Marocco, attratto dalla sua ricchezza storico-culturale e paesaggistica, dal know-how offerto dall'industria cinematografica nazionale e dalle opportunità di sostegno finanziario rivolte a produzioni estere che scelgano questa terra come ambientazione delle loro storie o come partner di produzione.

