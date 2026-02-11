Corrado Azzollini nominato rappresentante in Europa per le Film Commission di Casablanca e Regione Guelmim – Oued Noun

Da lopinionista.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Corrado Azzollini è stato scelto come rappresentante europeo della Film Commission di Casablanca e della Regione Guelmim-Oued Noun. La nomina è stata annunciata questa mattina e rappresenta un passo importante per rafforzare i legami tra l’Italia e il Marocco nel settore cinematografico. Azzollini seguirà progetti e iniziative che coinvolgono le due realtà, facilitando collaborazioni e scambi culturali.

foto di Luca La Vopa MILANO – Corrado Azzollini è stato nominato rappresentante europeo della Film Commission di Casablanca e la Région Guelmim-Oued Noun. Un altro importante incarico internazionale che sottolinea l’impegno e la passione del produttore pugliese, presidente del gruppo Draka Cinema e presidente Italia di Confartigianato Cinema e Audiovisivo. Azzollini opera da molti anni in Marocco, attratto dalla sua ricchezza storico-culturale e paesaggistica, dal know-how offerto dall’industria cinematografica nazionale e dalle opportunità di sostegno finanziario rivolte a produzioni estere che scelgano questa terra come ambientazione delle loro storie o come partner di produzione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

corrado azzollini nominato rappresentante in europa per le film commission di casablanca e regione guelmim 8211 oued noun

© Lopinionista.it - Corrado Azzollini nominato rappresentante in Europa per le Film Commission di Casablanca e Regione Guelmim – Oued Noun

Approfondimenti su Casablanca Guelmim

Consorzio Asi, Di Virgilio nominato rappresentante del Comune. Ma scoppia la polemica

Francesco Di Virgilio è stato nominato rappresentante del Comune di Aversa nel Consiglio Generale del Consorzio ASI di Caserta.

Frode al Collegio d’Europa, fermati in Belgio l’ex Alto rappresentante Mogherini e l’ambasciatore Sannino. L’accusa: avrebbero pilotato bandi comunitari

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Casablanca Guelmim

Argomenti discussi: Daniele Taddei, presidente Unione Industrie Tecniche.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.