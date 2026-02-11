Corona e Berlinguer | Non va più di moda Che bordata alla sinistra

Nel corso dell’ultima puntata di È sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer e Mauro Corona hanno sferrato un duro attacco alla sinistra. La conduttrice e lo scrittore hanno criticato la moda dell’indignazione, ormai finita, e hanno puntato il dito contro chi si è lasciato trascinare dalle emozioni sui fatti di Gaza. Corona ha detto che quella forma di reazione non è più di moda, mentre Berlinguer ha sottolineato come l’onda di proteste sia ormai passata. Una presa di posizione netta che ha fatto discutere.

Passata la moda, finita l'indignazione. Nel corso dell'ultima puntata di È sempre Cartabianca, su Rete 4, Bianca Berlinguer e Mauro Corona hanno rivolto una critica decisa al mondo dei commentatori, dell'opinione pubblica e, più in generale, a quell'ondata di indignazione che nei mesi scorsi aveva accompagnato le notizie provenienti da Gaza. Un'ondata che, secondo i due, si sarebbe ormai “spenta”, lasciando dietro di sé un silenzio che tradisce ipocrisia. Lo scrittore alpinista Mauro Corona non ha usato mezzi termini nel denunciare il letargo di chi fino a ieri si dichiarava ProPal: “Ma anche chi si occupa, e chi si occupava cioè di Gaza, possibile che non riesca a ragionare? E dire: mi sto spegnendo, aspetta che ravvivo un po' il discorso di Gaza? Invece proprio se ne sono dimenticati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

