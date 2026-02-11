Corona chi? La parodia di Falsissimo del Forno Ceralli è tutta da ridere

La parodia di “Falsissimo” di Fabrizio Corona, chiamata “Cerallissimo”, sta facendo impazzire il web. I proprietari dello storico forno hanno deciso di scherzare prendendo di mira il celebre format, e in poche ore hanno conquistato migliaia di like e condivisioni sui social. La scena si è trasformata in una vera e propria gag, con tanti utenti che si sono divertiti a commentare e condividere il video.

Eugenio e Francesco Ceralli, padre e figlio, invitano la youtuber Giulia Balestra a tornare nel loro storico forno di famiglia e lo fanno con un video ironico diventato subito virale "Cerallissimo". Si chiama così la parodia di "Falsissimo" - format di Fabrizio Corona - realizzata dai proprietari dello storico Forno Ceralli che, in poche ore, sui social, è diventata virale. Eugenio e Francesco, padre e figlio, che quotidianamente portano avanti il forno di famiglia con una sede a due passi dal Pantheon (piazza Rondanini) e una storica sede in piazza Bambocci a Frascati, hanno condiviso su Instagram un video tutto da ridere.

