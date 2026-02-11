Cormano fiamme nel box | distrutta una moto

Questa mattina a Cormano, in via Privata Santa Maria del Rosario, un incendio ha distrutto una moto nel box. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 febbraio. I vigili del fuoco sono intervenuti in fretta per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono pesanti. La causa dell’incendio è ancora da chiarire.

