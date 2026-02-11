cormano chiuso di nuovo lo svincolo della milano meda

La circolazione sulla strada statale Milano-Meda a Cormano si blocca di nuovo. Dopo una breve interruzione, i lavori per installare le barriere anti-rumore sono ripresi, costringendo alla chiusura dello svincolo. Gli automobilisti devono trovare percorsi alternativi, mentre le squadre lavorano per completare l’intervento nel minor tempo possibile.

Da ieri mattina, lo svincolo di via Fermi a Cormano è stato chiuso, impedendo l'accesso alla rampa della superstrada Milano-Meda in direzione di Milano.

