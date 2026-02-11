Questa mattina, alle 10, in Piazza Sagrini a Santa Caterina, è partita ufficialmente la Baraonda di Carnevale. I sindaci di Fermo e Porto San Giorgio hanno consegnato le chiavi delle città ai rispettivi Re Carnevale, dando il via alle celebrazioni di giovedì grasso. La tradizionale festa si svolge in una location diversa dal solito, per via del maltempo. Ora la piazza si riempie di coriandoli, maschere e allegria.

Giornata piena quella che Baraonda il carnevale propone per giovedì grasso 12 febbraio. Si comincia al mattino, alle 10 in Piazza Sagrini – quartiere Santa Caterina, nuova location, invece della tradizionale piazza di Capodarco, a causa delle previste condizioni meteo avverse, con la festa delle Scuole delle due città promotrici, i Sindaci di Fermo e Porto San Giorgio consegneranno, come oramai è tradizione, le chiavi delle Città ai rispettivi Re Carnevale, i quali proclameranno l’immediato inizio della festa. Ci saranno cinquecento bambini delle Scuole dell’Infanzia e Primarie sia di Porto San Giorgio che di Fermo, a ribadire il senso unitario di un progetto che da anni anima strade e piazze per la festa più colorata dell’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coriandoli e maschere. Inizia la Baraonda . Ai Re Carnevale le chiavi delle città

Le strade delle Marche si riempiono di carri, maschere e coriandoli per Carnevale.

Faenza si trasforma in un grande palcoscenico di colori e creatività.

