Coppa Italia stasera Bologna-Lazio | dove vederla e probabili formazioni

Questa sera il Dall’Ara ospita il quarto di finale di Coppa Italia tra Bologna e Lazio. Le due squadre cercano di conquistare un posto in semifinale, e la partita promette di essere combattuta. I tifosi sono già sul pezzo, pronti a seguire ogni azione dal vivo o in tv. Entrambe le squadre si preparano con le probabili formazioni, sperando di superare l’avversario e avanzare nel torneo.

Stasera, ore 21.00, Bologna e Lazio si sfidano nell’ultimo quarto di Coppa Italia valido per un posto nella semifinale del torneo. Ecco le scelte dei due tecnici in vista del match. Con una classifica sempre più complicata, per la Lazio e il Bologna il treno per l’Europa passa per la Coppa Italia. Stasera Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano si affrontano nei quarti di finale per salvare una stagione che promette di essere mediocre. I dati incuriosiscono: la detentrice del trofeo in casa ha perso recentemente contro Cremonese, Juventus, Atalanta, Fiorentina, Milan e Parma, ma i biancocelesti al Dall’Ara non vincono dal 2018. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Oggi il Bologna di Vincenzo Italiano sfida in casa la Lazio di Maurizio Sarri nei quarti di Coppa Italia.

Bologna e Lazio si sfidano oggi nei quarti di finale di Coppa Italia 20252026.

LIVE Coppa Italia Primavera | Lazio Bologna

Stasera Bologna-Lazio, Mudingayi: Partita equilibrata e fondamentale per entrambeSfida di Coppa Italia questa sera fra Bologna e Lazio. E chi se non Gaby Mudingayi, che fra il 2005 e il 2012 ha vestito le maglie delle due squadre,. tuttomercatoweb.com

Stasera Bologna-Lazio di Coppa Italia, i convocati di Sarri: c'è Basic, out Lazzari e ZaccagniIl programma dei quarti di finale di Coppa Italia si ultima stasera, quando al Dall'Ara andrà in scena Bologna-Lazio. Le semifinali, in gare. tuttomercatoweb.com

