Questa sera il Bologna riceve la Lazio negli ultimi quarti di finale di Coppa Italia. La partita viene trasmessa in diretta tv e streaming, accessibile a tutti. Il Bologna cerca la vittoria per passare alla semifinale, mentre la Lazio vuole continuare il suo cammino nella competizione. La sfida si gioca oggi, mercoledì 11 febbraio.

(Adnkronos) – Ultimo quarto di finale in Coppa Italia. Oggi, mercoledì 11 febbraio, il Bologna ospita la Lazio – in diretta tv e streaming, in chiaro – a caccia di un pass per la semifinale della coppa nazionale. La squadra di Italiano è reduce dalla sconfitta interna contro il Parma, che si è imposto 1-0 nell’ultima giornata di Serie A, mentre quella di Sarri ha pareggiato 2-2 all’Allianz Stadium contro la Juventus. Nel prossimo turno di Serie A la Lazio ospiterà l’Atalanta, mentre il Bologna volerà a Torino per sfidare i granata di Baroni. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Coppa Italia, oggi Bologna-Lazio – Diretta

Approfondimenti su Bologna Lazio

Oggi il Bologna di Vincenzo Italiano sfida in casa la Lazio di Maurizio Sarri nei quarti di Coppa Italia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Live BOLOGNA-LAZIO - COPPA ITALIA

Ultime notizie su Bologna Lazio

Argomenti discussi: Bologna-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Le partite di oggi: Bologna-Lazio in Coppa Italia per la semifinale, si gioca anche in Premier; Bologna-Lazio in Coppa Italia: formazioni e dove vederla in diretta Mediaset.

Bologna-Lazio di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniBologna-Lazio è la partita dei quarti di Coppa Italia che si gioca oggi alle 21. Chi passa il turno sfida l’Inter in semifinale. Diretta tv e streaming in chiaro gratis su Italia 1. Breaking news e st ... fanpage.it

Bologna-Lazio: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Coppa ItaliaI rossoblù di Vincenzo Italiano e i biancocelesti di Maurizio Sarri si giocano il pass per la semifinale contro l'Atalanta ... tuttosport.com

NAPOLI FUORI DALLA COPPA ITALIA ELMAS RISPONDE ALLE CRITICHE - facebook.com facebook

La #Fiorentina Primavera scende in campo in Coppa Italia. Segui il Live con noi x.com