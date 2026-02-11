Coppa Italia oggi Bologna-Lazio – Diretta
Questa sera il Bologna riceve la Lazio negli ultimi quarti di finale di Coppa Italia. La partita viene trasmessa in diretta tv e streaming, accessibile a tutti. Il Bologna cerca la vittoria per passare alla semifinale, mentre la Lazio vuole continuare il suo cammino nella competizione. La sfida si gioca oggi, mercoledì 11 febbraio.
(Adnkronos) – Ultimo quarto di finale in Coppa Italia. Oggi, mercoledì 11 febbraio, il Bologna ospita la Lazio – in diretta tv e streaming, in chiaro – a caccia di un pass per la semifinale della coppa nazionale. La squadra di Italiano è reduce dalla sconfitta interna contro il Parma, che si è imposto 1-0 nell’ultima giornata di Serie A, mentre quella di Sarri ha pareggiato 2-2 all’Allianz Stadium contro la Juventus. Nel prossimo turno di Serie A la Lazio ospiterà l’Atalanta, mentre il Bologna volerà a Torino per sfidare i granata di Baroni. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
