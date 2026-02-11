Coppa Italia Napoli tradito da Lukaku e Lobotka | il Como va in semifinale grazie ai calci rigori 8-7

Il Napoli esce di scena ai rigori contro il Como, che vola in semifinale grazie a un successo per 8-7 dal dischetto. La partita si era conclusa sull’1-1, con il gol di Vergara a pochi minuti dalla fine, dopo il rigore di Baturina che aveva portato in vantaggio i lariani. Lukaku e Lobotka hanno deluso le aspettative, con il belga che ha lasciato il campo in modo discutibile e il centrocampista che ha perso troppi palloni. Il Napoli ha sprecato l’occasione di passare il turno e

Napoli - Como 1-1 Marcatori: 39’ pt Baturina (rig.), 1’ st Vergara. Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Beukema 6, Rrahmani 6, Jesus 5,5; Mazzocchi 5,5 (16’ st Politano 6), Lobotka 5,5, Elmas 6, Olivera 5 (15’ st Spinazzola 6); Giovane 5,5 (16’ st Alisson Santos 6), Vergara 7 (29’ st Gutierrez 6); Hojlund 6,5 (29’ st Lukaku 5). In panchina: Meret, Contini, Prisco, De Chiara, Buongiorno. All. Conte 6. Como (4-2-3-1): Butez 6,5; Smolcic 6,5, Carlos 6, Ramon 5,5 (8’ st Kempf 6), Valle 6,5; Perrone 6, Sergi Roberto 6 (22’ st Da Cunha 6); Addai 5,5 (22’ st Jesus Rodriguez 6), Caqueret 5,5 (8’ st Douvikas 6), Baturina 7; Paz 6 (37’ st Vojvoda 6). 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Coppa Italia, Napoli tradito da Lukaku e Lobotka: il Como va in semifinale grazie ai calci rigori (8-7) Approfondimenti su Napoli Coppa Il Napoli è fuori dalla Coppa Italia (nessun dramma tutto sommato), il Como vince ai rigori. Sbagliano Lukaku e Lobotka Questa sera il Napoli esce dalla Coppa Italia dopo la lotteria dei rigori contro il Como. Pagelle Napoli Como, lariani in semifinale! Lukaku e Lobotka rigori horror, Butez da sogno! I VOTI Il Napoli cade in casa contro il Como e saluta la Coppa Italia. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Napoli Coppa Argomenti discussi: Coppa Italia. Dopo 40 anni il Como è in semifinale, Napoli battuto in casa ai rigori: 8-7 (1-1) - Il Como va in semifinale: il Napoli sconfitto in casa ai rigori; Il Como raggiunge l'Inter in semifinale: battuto il Napoli 8-7 dopo i rigori; Sturla Holm Lægreid, il bronzo poi la confessione: Ho tradito la mia fidanzata; Napoli eliminato dalla Coppa Italia: il duro sfogo di Criscitiello. Napoli eliminato dalla Coppa Italia: il duro sfogo di CriscitielloI penalty stavolta tradiscono il Napoli. Al Maradona il Como vince ai rigori e vola in semifinale di Coppa Italia. La squadra di Fabregas affronterà l'Inter nella doppia sfida che deciderà chi andrà a ... msn.com Live Napoli-Como 7-8: sbaglia Lobotka, il Como è in semifinale di Coppa ItaliaDopo la vittoria al cardiopalma di Marassi, il Napoli di Antonio Conte torna in campo, questa volta al Maradona, in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia. Dall'altro lato del ... ilmattino.it Capuano: “Gran Como al Maradona, a Conte resta solo il campionato” L’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia accende il dibattito anche oltre le polemiche arbitrali. A intervenire è Giovanni Capuano, firma di Panorama, che sul proprio account X propone - facebook.com facebook #Napoli eliminato dalla Coppa Italia Il #Como supera la squadra di Antonio Conte dopo i calci di rigore e vola in semifinale dove affronterà l’Inter Il commento post partita con @Vincicrede dal Maradona #CoppaItaliaFrecciarossa #Sportitalia x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.