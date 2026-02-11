Coppa Italia Napoli tradito da Lukaku e Lobotka | il Como va in semifinale grazie ai calci rigori 8-7

Il Napoli esce di scena ai rigori contro il Como, che vola in semifinale grazie a un successo per 8-7 dal dischetto. La partita si era conclusa sull’1-1, con il gol di Vergara a pochi minuti dalla fine, dopo il rigore di Baturina che aveva portato in vantaggio i lariani. Lukaku e Lobotka hanno deluso le aspettative, con il belga che ha lasciato il campo in modo discutibile e il centrocampista che ha perso troppi palloni. Il Napoli ha sprecato l’occasione di passare il turno e

Napoli - Como 1-1 Marcatori: 39’ pt Baturina (rig.), 1’ st Vergara. Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Beukema 6, Rrahmani 6, Jesus 5,5; Mazzocchi 5,5 (16’ st Politano 6), Lobotka 5,5, Elmas 6, Olivera 5 (15’ st Spinazzola 6); Giovane 5,5 (16’ st Alisson Santos 6), Vergara 7 (29’ st Gutierrez 6); Hojlund 6,5 (29’ st Lukaku 5). In panchina: Meret, Contini, Prisco, De Chiara, Buongiorno. All. Conte 6. Como (4-2-3-1): Butez 6,5; Smolcic 6,5, Carlos 6, Ramon 5,5 (8’ st Kempf 6), Valle 6,5; Perrone 6, Sergi Roberto 6 (22’ st Da Cunha 6); Addai 5,5 (22’ st Jesus Rodriguez 6), Caqueret 5,5 (8’ st Douvikas 6), Baturina 7; Paz 6 (37’ st Vojvoda 6). 🔗 Leggi su Feedpress.me

