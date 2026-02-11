Coppa Italia il Como elimina il Napoli ai calci di rigore | sfida all’Inter in semifinale

Dopo una battaglia lunga e combattuta, il Como elimina il Napoli ai calci di rigore e si prepara a sfidare l’Inter in semifinale di Coppa Italia. La partita è stata equilibrata dall’inizio alla fine, con entrambe le squadre che hanno dato tutto sul campo. Alla fine, sono stati i lombardi a mantenere la freddezza nei tiri dagli undici metri, conquistando un posto tra le migliori quattro della competizione.

Napoli e Como si sono sfidate per i quarti di finale di Coppa Italia: dopo i calci di rigore passano i lombardi che sfideranno l’Inter Napoli e Como hanno dato vita a un quarto di finale molto equilibrato. A tratti, il club lagunare è sembrato superiore sotto il profilo del gioco, ma la grinta e il cuore dei padroni di casa ha permesso al match di mettersi in parità per gli uomini di Antonio Conte. A passare in vantaggio sono stati i lombardi al 39esimo minuto con un rigore di Baturina. La reazione dei campioni d’Italia e di Supercoppa in carica non si è fatta attendere e, infatti, a inizio secondo tempo è arrivato subito il pareggio.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Napoli Como

L’Inter batte il Torino 2-1 e passa in semifinale di Coppa Italia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Napoli Como

Argomenti discussi: Napoli, nessun rischio per McTominay contro il Como. Chance per i nuovi attaccanti; Pronostico Napoli-Como quote quarti finale Coppa Italia; Napoli-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Napoli-Como Coppa Italia, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie.

Colpaccio del Como al Maradona: Napoli eliminato dalla Coppa Italia ai rigoriI lariani eliminano i partenopei dopo una lunga serie di calci di rigore. msn.com

Napoli-Como, diretta Coppa Italia: si va ai rigoriGli uomini di Conte contendono ai lariani di Fabregas l'accesso alla semifinale del torneo. Chi vince raggiunge i nerazzurri, che ai quarti hanno sconfitto il Torino ... tuttosport.com

#Napoli 0-1 #Como : Martin Baturina penalty! #NapoliComo #CoppaItalia #Calcio #CoppaItaliaFrecciarossa x.com

SCUDETTO PERSO E COPPA ITALIA PRIMO OBIETTIVO GIOVANNI MANNA CHIARO NEL PRE-MATCH Queste le parole del Direttore sportivo degli azzurri a pochi minuti dal calcio d'inizio di Napoli-Como: spazio anche ai complimenti per Giovane e - facebook.com facebook