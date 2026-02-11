Coppa Italia | il Como elimina il Napoli 8-7 dopo i calci di rigore affronterà l' Inter in semifinale

Il Como batte il Napoli ai rigori e avanza in semifinale di Coppa Italia. Dopo una partita combattuta, Baturina segna dal dischetto, ma Vergara risponde subito. Si va ai calci di rigore, e alla fine sono i padroni di casa a festeggiare con un risultato di 8-7. Ora il Como aspetta l’Inter, prossimo avversario in semifinale.

Quaranta anni dopo il Como torna in semifinale di Coppa Italia, affronterà l’Inter in una doppia sfida che arricchirà ancora di più la stagione della squadra di Fabregas. Stavolta i rigori sono letali per il Napoli a differenza degli ottavi di finale contro il Cagliari. L’errore decisivo è quello di Lobotka che si fa parare da Butez l’ottavo rigore. Prima aveva sbagliato Lukaku, poi Milinkovic Savic aveva svolto il suo compito: rigore parato a Perrone e gol dal dischetto. Il Como nel primo tempo si era portato avanti su rigore dopo un’azione da laboratorio Fabregas. Nico Paz fa un movimento da falso nueve, inventa un’imbucata per Valle che anticipa Mazzocchi e spedisce il pallone al centro, l’altro esterno Smolcic viene abbattuto da Olivera. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Dopo una battaglia lunga e combattuta, il Como elimina il Napoli ai calci di rigore e si prepara a sfidare l’Inter in semifinale di Coppa Italia.

