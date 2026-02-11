Coppa Italia Conte furioso dopo Como cita Mourinho | Da oggi elenco le squadre a zero tituli
Dopo la sconfitta contro il Como, Antonio Conte si è scagliato duramente contro le decisioni arbitrali. In conferenza stampa, il tecnico del Napoli ha deciso di mettere subito in chiaro le cose, citando anche Mourinho e lanciando un messaggio forte: da oggi, inizierà a elencare le squadre senza trofei. La rabbia di Conte si è fatta sentire, anche alla luce dei recenti successi della sua squadra.
Il tecnico del Napoli nel post-partita ha criticato le decisioni arbitrali e si è sfogato in conferenza stampa ribadendo i successi recenti della sua squadra Il Napoli saluta la Coppa Italia ai quarti di finale, sconfitto dal Como ai calci di rigore al termine di una sfida tesa e combattuta. Ma più del risultato, al “Maradona” fanno discutere le decisioni arbitrali e la durissima reazione di Antonio Conte, protagonista di un post-partita accesissimo. Nel mirino del tecnico azzurro c’è soprattutto l’episodio che ha coinvolto Rasmus Hojlund e il difensore lariano Ramon. L’attaccante del Napoli, lanciato verso la porta dopo aver controllato il pallone al limite dell’area, è stato fermato da un intervento in ritardo dello spagnolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
