Control ha venduto più di 5 milioni ed è stato giocato da oltre 20 milioni di giocatori

Control continua a macinare numeri da record. Secondo i dati fiscali chiusi a fine 2025, il gioco ha venduto più di 5 milioni di copie e viene giocato da oltre 20 milioni di utenti. Nonostante siano passati anni dal suo lancio, il titolo si conferma uno dei maggiori successi della Remedy Entertainment, dimostrando di avere ancora un grande appeal tra i giocatori.

Control continua a essere uno dei maggiori successi di Remedy Entertainment. Dal resoconto fiscale chiuso al 31 dicembre 2025 emergono numeri che fotografano un risultato solido e duraturo nel tempo. Le vendite hanno superato quota cinque milioni di copie, ma il dato più rilevante riguarda la platea complessiva dei giocatori. Il titolo ha infatti raggiunto un pubblico quattro volte più ampio rispetto agli acquirenti. Un segnale chiaro dell’impatto avuto nel panorama videoludico contemporaneo e del valore strategico delle piattaforme in abbonamento. Secondo Remedy, Control ha venduto 5 milioni di copie complessive tra formato fisico e digitale dal lancio avvenuto nell’agosto 2019. 🔗 Leggi su Game-experience.it

