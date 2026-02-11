Contributi Colf e badanti | le tabelle Inps complete con gli importi per l’intero 2026

L’Inps ha pubblicato le nuove tabelle con gli importi aggiornati per il 2026. Le cifre sono state riviste in base all’aumento dell’1,40% dei prezzi rilevato dall’ISTAT, che fa salire i contributi per colf e badanti. Le nuove fasce di retribuzione entreranno in vigore a partire dal prossimo anno e cambiano gli importi da versare. È importante che lavoratori e datori di lavoro si preparino, perché i pagamenti cambieranno secondo le nuove tabelle ufficiali.

L'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT all'1,40% ha come effetto la rivalutazione delle fasce di retribuzione utili per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2026 per i lavoratori domestici. I valori di riferimento sono stati pubblicati dall'INPS con Circolare del 3 febbraio 2026, numero 9.

