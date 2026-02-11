Contributi Colf e badanti | le tabelle Inps complete con gli importi per l’intero 2026

L’Inps ha pubblicato le nuove tabelle per i contributi di colf e badanti, determinando gli importi da versare nel 2026. L’aumento dell’1,40% rilevato dall’ISTAT ha portato alla rivalutazione delle fasce di retribuzione. Questa modifica influisce direttamente sui contributi mensili che le famiglie devono versare. La novità riguarda tutte le fasce di retribuzione, con variazioni precise che i datori di lavoro devono conoscere. Le tabelle aggiornate sono ora disponibili sul sito ufficiale dell’ente.

L'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT all'1,40% ha come effetto la rivalutazione delle fasce di retribuzione utili per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2026 per i lavoratori domestici. I valori di riferimento sono stati pubblicati dall'INPS con Circolare del 3 febbraio 2026, numero 9. Analizziamo la novità in dettaglio. Indice. Le coperture assicurative. I contributi INPS e INAIL. Le scadenze di versamento. Come si pagano i contributi?. I contributi 2026. Le aliquote contributive 2026.

Contributi Inps per colf e badanti: addio ai bollettini cartacei, si pagherà solo onlineA partire da quest'anno, i contributi Inps per colf e badanti si pagheranno esclusivamente online, eliminando la necessità di bollettini cartacei.

