Continassa Juve | Conceicao in gruppo McKennie a parte per un taglio
Nella giornata di allenamento alla Continassa, Paulo Conceicao si è allenato con il gruppo dopo aver recuperato dall’infortunio. Al contrario, Weston McKennie ha lavorato a parte a causa di un taglio. La squadra si prepara in vista della prossima partita, con i giocatori che cercano di rimettersi in forma.
Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus si è allenata questa mattina. Conceicao ha lavorato in gruppo, mentre McKennie a parte a causa di un taglio alla caviglia rimediato contro la Lazio. Ma già da domani l’americano tornerà in gruppo. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
