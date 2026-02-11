Continassa Juve | Conceicao in gruppo McKennie a parte per un taglio

Nella giornata di allenamento alla Continassa, Paulo Conceicao si è allenato con il gruppo dopo aver recuperato dall’infortunio. Al contrario, Weston McKennie ha lavorato a parte a causa di un taglio. La squadra si prepara in vista della prossima partita, con i giocatori che cercano di rimettersi in forma.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus si è allenata questa mattina. Conceicao ha lavorato in gruppo, mentre McKennie a parte a causa di un taglio alla caviglia rimediato contro la Lazio. Ma già da domani l’americano tornerà in gruppo. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

A pochi giorni dal prossimo impegno, la Continassa si aggiorna sulle condizioni dei giocatori.

Champions, il gol di Conceicao contro il Villarreal per il momentaneo vantaggio della Juventus

Argomenti discussi: Conceicao, presente e futuro Juve: Qui a lungo per vincere titoli. E sulla condizione...; Conceicao è stato un affare per la Juve? Dagli infortuni al rendimento in campo, le statistiche; Juventus, riposano tutti tranne Conceição: ci sarà con l’Inter?; Juventus in campo verso l’Inter: le ultime sulle condizioni di Conceicao.

Juve, Conceicao in gruppo. Personalizzato per McKennie ma non preoccupa per l'Inter: i dettagliArrivano importanti aggiornamenti dalla Continassa per quel che riguarda i recuperi degli acciaccati della Juventus in vista della partita di sabato sera. tuttomercatoweb.com

Juve al lavoro alla Continassa, buone notizie per Spalletti: torna ConceicaoLa Juventus, oggi, riprenderà la preparazione in vista della sfida contro l’Inter. Ieri, i bianconeri hanno goduto di un giorno di riposo. tuttomercatoweb.com

Juventus, le ultime dalla Continassa Conceicao recuperato McKennie oggi a parte per il taglio alla caviglia subito contro la Lazio ma non è a rischio per l’Inter. Domani tornerà in gruppo #Juventusnews24 - facebook.com facebook

#Licina show alla Continassa: c'è una cosa ha lasciato i senatori #Juve a bocca aperta x.com