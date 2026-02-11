Conte rivendica il Napoli campione | Scudetto e Supercoppa in un anno e mezzo altre squadre a secco

Dopo aver vinto scudetto e Supercoppa in un anno e mezzo, Antonio Conte si presenta subito pronto a difendere il suo Napoli. Durante la conferenza stampa dopo la partita contro il Como, l’allenatore non perde tempo e lancia una frecciatina alle altre squadre di Serie A, sottolineando come il suo team abbia già conquistato due titoli importanti, lasciando le avversarie a secco.

Napoli, 11 febbraio 2026 – Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha risposto con una frecciatina alle altre squadre di Serie A durante la conferenza stampa post-partita di Napoli-Como. Il tecnico ha sottolineato come, in un anno e mezzo, il Napoli abbia conquistato sia lo Scudetto che la Supercoppa, mentre le altre formazioni non siano riuscite a vincere alcun titolo nello stesso periodo. Questa affermazione ha il sapore di una provocazione in un campionato che vede il Napoli impegnato nella corsa al titolo. Conte ha voluto rimarcare il valore del lavoro svolto dal Napoli, nonostante le difficoltà incontrate in alcune competizioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel 2025, Napoli ha vissuto un anno significativo, caratterizzato da importanti successi sportivi e traguardi storici.

Durante il suo periodo al Napoli, Antonio Conte ha vissuto momenti memorabili, ma anche una delle sue peggiori mezz’ore.

Il Napoli vince la Supercoppa italiana: le parole di Antonio Conte

