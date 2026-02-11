La sfida di Coppa Italia tra Napoli e Como si trasforma in un caso giudiziario. Antonio Conte rischia di finire sotto inchiesta per le parole dure rivolte a Manganiello. Dopo la partita, l’ex allenatore del Napoli ha alzato i toni, criticando l’arbitro e scatenando polemiche. Ora, la procura valuta se le sue parole costituiscono un illecito penale.

La sfida di Coppa Italia tra Napoli e Como ha acceso i riflettori su una gestione della tensione di alto profilo. Durante una fase concitata del confronto, l’allenatore Antonio Conte ha indirizzato al direttore di gara un’espressione ingiuriosa, intercettata dalle immagini di campo e dal contesto della partita. L’episodio è diventato materia di verifica per le autorità sportive, con ripercussioni che potrebbero incidere sul futuro immediato della panchina azzurra. Il riferimento è all’arbitro Gianluca Manganiello, la cui gestione del match è stata oggetto di analisi non solo per gli episodi sul campo ma anche per l’assenza di quel dettaglio nel referto ufficiale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Conte rischia un procedimento penale per la sfuriata contro Manganiello?

Approfondimenti su Conte Manganiello

La vicenda tra Napoli e Manganiello si fa più complicata.

Questa mattina è stata aperta un’inchiesta per il match di Coppa Italia tra Napoli e Como.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Conte Manganiello

Conte rischia una giornata di squalifica? La Gazzetta: insulto a Manganiello, forse interviene la Procura FigcDurante il match tra Napoli e Como, Antonio Conte ha insultato l'arbitro Manganiello; stanno valutando un provvedimento disciplinare. ilnapolista.it

Napoli, Conte, l’insulto a Manganiello e l’inchiesta della Procura FIGC: cosa rischia davvero l’allenatore azzurroLa giustizia sportiva si è attivata. E il caso rischia di aprire un nuovo fronte per il tecnico azzurro, già al centro di una stagione complessa. gonfialarete.com

Conte e il "testa di c...o" a Manganiello: la Procura apre un'inchiesta. Ecco cosa rischia x.com

Napoli, Conte non rischia McTominay Lo scozzese va verso la tribuna per la sfida di Coppa Italia contro il Como #napoli #coppaitalia #mctominay - facebook.com facebook