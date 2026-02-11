Dopo la partita di Coppa Italia contro il Como, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, non ha nascosto la sua tranquillità.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SportMediaset dopo la gara di Coppa Italia contro il Como Napoli-Como 1-1, Conte a Mediaset. Grande delusione, anche per gli episodi? “ Non andiamo a parlare sempre degli arbitri perché ogni partita c’è sempre qualcuno che si lamenta. Sicuramente non è una buona stagione per il Var e mi auguro che si trovi una soluzione, perché sono tutti a lamentarsi. Bisogna migliorarsi come noi miglioriamo le nostre squadre, anche Rocchi deve migliorare i sui arbitri. Onore ai ragazzi perché non era una partita semplice, affrontavamo un Como in totale organico che veniva da 10 giorni di pausa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: “Lo scudetto? Ci sono 9 punti di distacco, siamo seri”

Approfondimenti su Conte Napoli

Juan Jesus, intervistato da Dazn dopo il match tra Inter e Napoli, ha commentato la corsa allo Scudetto, sottolineando la presenza dell’Inter nella lotta.

Antonio Conte commenta Napoli-Milan, sottolineando l'importanza di onorare lo Scudetto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Nuovo film scudetto Napoli, TRAILER da BRIVIDI

Ultime notizie su Conte Napoli

Argomenti discussi: Antonio Conte vince la Panchina d'oro 2025 dopo lo scudetto con il Napoli: Ringrazio i miei calciatori; Napoli, Conte a caccia della vittoria numero 400; Conte su Di Lorenzo: Sembra che sia il crociato. Siamo l’unica società che ha 240 milioni in cassa e ci hanno bloccato il mercato A Dazn: Sono troppo incazzato. Lo scudetto? Parliamo del nulla. Oggi abbiamo perso un pezzo da novanta che le ha giocate; Un altro campionato per il Napoli.

A Conte ora restano solo la Serie A e una rimonta a cui non crederebbe nessuno se non ci fosse luiFuori dalla Champions League, fuori dalla Coppa Italia. Non che le due competizioni abbiano un prestigio paragonabile, ma il Napoli di Antonio Conte non. tuttomercatoweb.com

Napoli-Chelsea, Conte: «Domani sarà fondamentale il Maradona. Spalletti? Abbiamo ancora lo scudetto sulla maglia, porti rispetto»L’occasione è la vigilia della sfida con il Chelsea, vera e propria finale per il futuro del Napoli in Champions, ma Antonio Conte decide ... msn.com

Fedele netto: “Senza Conte, niente Scudetto” Intervenuto ai microfoni di Stile TV, Enrico Fedele analizza il Napoli partendo dal mercato estivo e dal progetto tecnico, con un giudizio senza sfumature sul peso di Antonio Conte. “Abbiamo vinto grazie a Conte pe - facebook.com facebook

Un premio meritato dopo uno scudetto storico Va a mister Conte la panchina d’oro: un riconoscimento degli allenatori al mister campione d’Italia #ProudToBeNapoli x.com