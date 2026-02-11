Conte contro Manganiello aperta l’inchiesta | l’allenatore rischia la squalifica

Questa mattina è stata aperta un’inchiesta per il match di Coppa Italia tra Napoli e Como. L’allenatore del Napoli, Conte, è finito sotto inchiesta dopo le polemiche che sono scoppiate durante e dopo la partita. La disputa riguarda alcune decisioni arbitrali e comportamenti ritenuti controversi. Ora, Conte rischia una squalifica che potrebbe influenzare le prossime partite. La situazione si sta facendo sempre più calda, mentre i tifosi e gli addetti ai lavori attendono sviluppi.

I quarti di finale di Coppa Italia tra Napoli e Como faranno parlare di sé ancora per un bel po' di tempo. E non tanto per il risultato, che già di per sé è incredibile con il ritorno dei lariani in semifinale dopo 40 anni, bensì di quanto accaduto a bordocampo, con le parole di Conte rivolte al direttore di gara per alcune scelte arbitrali altamente discutili. Parole che non sono passate inosservate alla Procura Federale. Le parole di Conte sul tavolo del procuratore: ecco quanto rischia il tecnico azzurro. Una partita macchiata da alcune decisioni prese dall'arbitro Manganiello a dal Var. Il tutto iniziato nel primo tempo, con Hojlund lanciato in porta e steso da Ramon.

