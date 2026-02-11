Constantini e la dedica all’esclusa Romei | Avrei voluto fosse qui ma…

L’atleta Stefania Constantini ha dedicato la medaglia di bronzo conquistata nel curling a Romei, che non è riuscita a essere presente alla premiazione. Constantini ha spiegato che avrebbe voluto condividere il momento insieme a Romei, ma per vari motivi non è stato possibile. Le parole di Mosaner e Constantini riflettono l’affetto e il rammarico per l’assenza dell’amica, mentre il team festeggia il risultato ottenuto.

Le parole di Amos Mosaner e Stefania Constantini dopo la splendida medaglia di bronzo conquistata nel torneo misto di curling. L'azzurra dedica la vittoria ad Angela Romei, sua amica e compagna di squadra, esclusa dalla Nazionale tra le polemiche, in favore di Rebecca Mariani, figlia del direttore tecnico.

