Constantini si è lasciata andare a una dedica speciale a Romei, l’amica che è stata esclusa dalla Nazionale. La donna ha corso a festeggiare il bronzo del doppio misto insieme a lei, nonostante le petizioni online e il ricorso al Tar. Nel frattempo, la squadra femminile è stata completata con la figlia del direttore tecnico Mariani, che ha preso il posto di Romei.

Quattro anni dopo l'oro di Pechino, Stefania Constantini e Amos Mosaner sono tornati sugli schermi tv degli italiani, conquistando un bellissimo bronzo nel doppio misto del curling. Sono un esempio, sul ghiaccio e fuori, per come sanno combinare capacità tecniche e rispetto reciproco, in uno sport dove le coppie "saltano" con una certa frequenza, vuoi per la tensione, vuoi per il battito cardiaco costantemente elevato. Eppure, in questo sforzo di autocontrollo, ieri la Constantini non ha potuto evitare di festeggiare e dedicare la medaglia ad Angela Romei, miglior amica e compagna di squadra lasciata a casa alla vigilia dei Giochi, per far posto alla figlia del direttore tecnico Marco Mariani, la 19enne Rebecca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Constantini e la dedica a Romei, l'amica esclusa dalla squadra per far posto alla figlia del dt

Angela Romei, atleta di curling, è stata esclusa dalla squadra italiana in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, sostituita dalla figlia del direttore tecnico.

Stefania Constantini ha scritto una dedica toccante dopo aver conquistato il bronzo nel curling doppio misto alle Olimpiadi di Cortina.

Argomenti discussi: Constantini e la dedica all’esclusa Romei: Avrei voluto fosse qui, ma…; Il bronzo di Constantini-Mosaner e la dedica ad Angela Romei, fuori per far posto alla figlia del dt; La toccante dedica di Stefania Constantini. Nel solco della polemica per le scelte del DT e l’esclusione di Romei; Constantini dedica la medaglia alla telecronista, esclusa dai Giochi: È sempre nel mio cuore.

Stefania Constantini, la dedica ad Angela Romei, l'atleta esclusa dal direttore tecnico dell'ItaliaLe Olimpiadi Invernali regalano un’altra grande emozione al curling italiano. Stefania Constantini e Amos Mosaner salgono sul podio conquistando la medaglia di bronzo nel torneo ... ilmessaggero.it

La toccante dedica di Stefania Constantini. Nel solco della polemica per le scelte del DT e l’esclusione di RomeiStefania Constantini ha conquistato la medaglia di bronzo nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali 2026, facendo festa sul ghiaccio ... oasport.it

