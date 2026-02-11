Consorzio Cerveteri-Ladispoli Gubetti | Nessun taglio a fondi e servizi sono fake news

Il sindaco di Cerveteri, Gubetti, smentisce le voci circolate in questi giorni sui social e sui media locali. Secondo lui, nessun taglio ai fondi o ai servizi sociali è in programma. Le notizie che stanno girando sono false e creano solo allarmismo tra i cittadini. Gubetti invita la popolazione a fidarsi delle comunicazioni ufficiali del Comune e a non lasciarsi influenzare da voci infondate.

Cerveteri, 11 febbraio 2026 – “In queste settimane sui social e sui media locali stanno circolando notizie non vere e allarmistiche riguardanti la costituzione del Consorzio delle politiche sociali tra il Comune di Cerveteri e il Comune di Ladispoli. Vengono denunciate perdite di fondi e interruzioni di servizi essenziali: mai notizia fu più sbagliata e fuorviante. Ai fini della verità, è doveroso fornire chiarimenti utili a ristabilire la realtà dei fatti”. A dichiararlo è Elena Gubetti, sindaca di Cerveteri, che interviene per fare luce sul percorso amministrativo dell’ente. Gubetti smentisce categoricamente ogni ipotesi di danno economico o sociale: “ Gli 80mila euro di fondi regionali che abbiamo richiesto per la costituzione del consorzio non sono andati persi, ma risultano regolarmente stanziati e accantonati nel bilancio regionale pronti per essere stanziati al momento della Costituzione del Consorzio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

