Oggi Diego Bivona è stato eletto presidente di Confindustria Sicilia. La notizia è arrivata dall’assessore regionale Edy Tamajo, che ha subito espresso le sue congratulazioni. Bivona prende il posto alla guida dell’associazione di imprenditori con una nomina considerata importante per il settore. Ora si aspetta di vedere come guiderà la regione in questo ruolo.

Diego Bivona è stato eletto oggi presidente di Confindustria Sicilia. A dare l'annuncio è l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, che attraverso una nota rivolge le proprie congratulazioni a augurandogli buon lavoro per il prestigioso incarico affidatogli. “L’elezione di Diego Bivona – dichiara Tamajo – rappresenta una scelta di grande valore per il sistema produttivo siciliano. La sua lunga esperienza professionale, maturata in contesti complessi e strategici, unita a una profonda conoscenza del tessuto industriale dell’Isola, costituisce una garanzia di competenza e visione in una fase decisiva per lo sviluppo economico della Sicilia”.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Confindustria Sicilia

Confindustria Sicilia ha annunciato ufficialmente la nomina di Diego Bivona come nuovo presidente.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Confindustria Sicilia

Argomenti discussi: Confindustria Sicilia, Diego Bivona eletto presidente: Scelta di grande valore; Diego Bivona eletto all’unanimità presidente di Confindustria Sicilia; Diego Bivona presidente di Confindustria Sicilia: elezione all’unanimità; Confindustria Sicilia, Diego Bivona è il nuovo presidente.

Confindustria Sicilia, Diego Bivona è il nuovo presidenteDiego Bivona è il nuovo presidente di Confindustria Sicilia. La nomina è stata espressa all'unanimità dal consiglio di presidenza. Bivona, laureato in chimica, imprenditore nel settore della sanità pr ... rainews.it

Confartigianato Sicilia augura buon lavoro al presidente di Confindustria Sicilia BivonaConfartigianato Imprese Sicilia esprime le più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a Diego Bivona, eletto all’unanimità nuovo Presidente di Confindustria Sicilia. La nomina di Bivo ... blogsicilia.it

Renato Schifani si congratula con Diego Bivona per l’elezione a presidente di Confindustria Sicilia: “Dialogo tra istituzioni e imprese decisivo per lo sviluppo dell’Isola”. - facebook.com facebook

Il siracusano Diego Bivona eletto presidente regionale di Confindustria Sicilia x.com