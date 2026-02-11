Empoli torna in campo con la voglia di fare punti e riscattare la sconfitta dell’andata. Dionisi ha le idee chiare: vuole vedere ambizione e intensità in ogni momento. La squadra sa che questa partita è importante per migliorare la classifica e dimostrare di voler restare agganciata alla zona playoff. I giocatori si preparano a scendere in campo determinati, consci delle sfide che li aspettano.

di Simone Cioni Confermare la prestazione di Palermo, tornare a fare punti e riscattare la sconfitta dell’andata. Questi i principali obiettivi odierni dell’ Empoli, che alle 20 al Carlo Castellani Computer Gross ospita la Juve Stabia nel turno infrasettimanale della 24esima giornata. Una partita che comunque potrebbe presentare più di una complicazione come ci tiene a sottolineare mister Alessio Dionisi in fase di presentazione. "È una partita difficile, è un infrasettimanale, ci sono delle insidie in più, dobbiamo mantenere il livello alto, veniamo da una sconfitta, partita giocata bene ma in cui non abbiamo raccolto punti – esordisce il tecnico azzurro –, loro vengono da una gara giocata ad alta intensità, squadra che l’anno scorso è giunta quinta e si è giocata i play-off, ha cambiato poco, la Juve Stabia è una squadra con una identità ben riconoscibile che all’andata ci ha messo in difficoltà più di quanto non siamo stati bravi a farlo noi e proprio per questo dovremo riscattarci domani (oggi per chi legge ndr)". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Conferme e riscatto. Empoli, voglia di punti. Dionisi ha le idee chiare: "Ambizione e intensità»

Empoli, attualmente in zona play off a due punti, si prepara a consolidare la propria posizione.

