Conegliano troppo forte per il Bisonte | fiorentine ko ma puntano ancora ai playoff

Conegliano domina facilmente il match contro il Bisonte Firenze, vincendo in tre set e confermando il suo stato di forma. La squadra di coach Santarelli ha mostrato tutta la sua forza, lasciando poche possibilità alle fiorentine. Nonostante la sconfitta, il Bisonte mantiene ancora speranze di arrivare ai playoff.

Il Bisonte Firenze – Imoco Conegliano 0-3 (17-25, 16-25, 18-25) IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 8, Morello, Valoppi (L1), Zuccarelli 3, Colzi ne, Villani 2, Knollema 4, Maleševi? 7, Bukili? 5, Tanase 6, Kaçmaz ne, Lapini (L2) ne, Agrifoglio 1. All. Chiavegatti. PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Gabi 13, Zhu ne, Scognamillo, Ewert, Lubian 5, De Gennaro (L1), Haak ne, Munarini 7, Wo?osz ne, Adigwe 17, Daalderop, Chirichella (L2) ne, Fahr ne, Sillah 16. All. Santarelli. ARBITRI: Cerra – Ciaccio. NOTE: durata set: 21’, 26’, 26’; muri punto: Il Bisonte 2, Imoco 8; ace: Il Bisonte 2, Imoco 4; spettatori: 1107.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Il Bisonte Firenze subisce la sesta sconfitta consecutiva nel match contro Reale Mutua Fenera Chieri, che si impone in tre set con punteggi di 25-21, 25-19 e 25-22.

Bergamo subisce una sconfitta per 3-0 contro Conegliano, mantenendo vive le speranze di playoff.

