Concorso PNRR3 docenti secondaria convocazioni prova orale Attenzione a modifica sede 12 febbraio per allerta meteo Sicilia AGGIORNATO

Questa mattina le prove orali del concorso per i docenti di scuola secondaria, bandito con il DDG 29392025, sono state ufficialmente avviate in diverse regioni. Le commissioni hanno completato l’estrazione delle lettere di inizio e stanno procedendo con le prove, anche pratiche dove previsto. Tuttavia, a causa dell’allerta meteo in Sicilia, la prova prevista a Palermo è stata spostata dalla sede originale al 12 febbraio. La situazione si sta aggiornando di ora in ora.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all'estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono).

