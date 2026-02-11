Concorso PNRR3 docenti secondaria al via la PROVA ORALE Ecco le convocazioni AGGIORNATO

Sono iniziate le prove orali del concorso per i docenti della secondaria, bandito con il DDG n. 29392025. Le commissioni sono state formate e, dove sono stati estratti i turni, le prove possono partire ufficialmente. Per ora, sono state convocate le prime classi di concorso, e si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all'estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono).

