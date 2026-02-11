I concorsi pubblici nel Nord Italia attirano sempre meno giovani. Stipendi bassi, affitti troppo alti e il caro-vita spingono le nuove generazioni a cercare alternative lontano dalla pubblica amministrazione. I bandi rimangono vuoti e le assunzioni si fanno sempre più rare, lasciando il settore pubblico in crisi di personale.

Articolo. Stipendi bassi, affitti insostenibili e carovita spingono le nuove generazioni lontano dagli enti locali. E così si rischia il collasso della Pubblica Amministrazione Negli ultimi anni si è registrato un calo generalizzato delle candidature ai concorsi pubblici, in particolare negli enti locali del Centro-Nord. In Lombardia sono stati riportati dalla stampa casi emblematici di concorsi deserti o con pochissimi candidati. Più in generale, nella regione a più alto costo della vita il rapporto candidatiposizioni è crollato drasticamente sotto la soglia di sostenibilità. Molti bandi oggi hanno rapporti inferiori a dieci persone per posizione, con casi frequenti di meno di tre candidati per posto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Concorsi pubblici deserti: perché il Nord Italia non attira più giovani nella PA

Diventare dipendente pubblico in Italia è ormai una corsa contro il tempo e la concorrenza.

Bandi semi-deserti e profili inadatti. Stipendi bassi per le responsabilitàConcorsi pubblici deserti o quasi, dipendenti che, se possono, si spostano nel privato, oltre che un ‘buco’ di 10 anni di mancate assunzioni che pesa ancora oggi. La difficoltà degli enti locali di ... ilgiorno.it

