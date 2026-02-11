La partita tra Inter e Juventus si avvicina e ora si attende con ansia di sapere se Conceicao sarà in campo. Dopo settimane di dubbi sulle sue condizioni, dalla Continassa arriva il verdetto finale: il portoghese si è recuperato e potrebbe essere disponibile per la sfida. I tifosi sperano di rivederlo in forma, mentre lo staff tecnico valuterà se schierarlo fin dall’inizio o preferire una soluzione più cautelativa.

di Marco Baridon sulle condizioni dell’esterno portoghese. In vista dell ‘attesissimo Derby d’Italia contro l’Inter, una ventata di ottimismo rinfresca la Continassa. La notizia più lieta per Luciano Spalletti riguarda Francisco Conceição: l’esterno portoghese, infatti, ha svolto l’intera seduta di allenamento insieme al resto del gruppo, confermando il pieno superamento del problema fisico che lo aveva frenato nell’ultimo turno di campionato. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il giovane talento lusitano era stato costretto al forfait forzato nella sfida contro la Lazio; un fastidio al ginocchio ne aveva impedito l’impiego a gara in corso, privando la Juventus di quella vivacità e di quegli strappi laterali che lo hanno reso un elemento imprescindibile nelle rotazioni offensive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao recuperato per Inter Juve? Arriva il verdetto definitivo dalla Continassa

A due giorni dalla sfida contro la Cremonese, si aggiornano le condizioni dei giocatori infortunati della Juventus.

Conceicao si mette in corsa per tornare contro l'Inter.

CONCEIÇAO SBLOCCA LA SFIDA TRA JUVENTUS E ROMA CON QUESTO GOL VISTO DAGLI SPALTI DELL’ALLIANZ ARENA

