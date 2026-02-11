Con l’intelligenza artificiale ‘far west nell’editoria’ ‘Cipolletta

L’editoria italiana si trova di fronte a una vera e propria rivoluzione digitale. L’intelligenza artificiale ha portato un aumento della pirateria digitale, che già da tempo mette in crisi il settore. Con questa tecnologia, si sono moltiplicati i casi di contenuti copiati e diffusi senza autorizzazione, e le aziende temono di perdere altri posti di lavoro. Si stima che, finora, siano stati bruciati circa 4.500 impieghi nel settore, tra autori, editori e distributori. La situazione diventa sempre più difficile da gestire, mentre non si vedono

Editoria sotto assedio: l’IA accelera la pirateria e brucia 4.500 posti di lavoro. La pirateria digitale, un problema endemico per il settore dell’editoria, ha subito un’accelerazione preoccupante con l’avvento dell’intelligenza artificiale. Un’indagine recente, commissionata dall’Associazione Italiana Editori (Aie) e condotta da Ipsos Doxa, ha svelato un quadro allarmante, con la distruzione di 4.500 posti di lavoro nel solo mondo del libro nel corso del 2025. A questo dato si aggiungono ulteriori 7.000 posti di lavoro persi nell’indotto, portando il totale a 11.500. La situazione, descritta come un “far west” non regolamentato, richiede un intervento urgente da parte del governo e delle istituzioni, per proteggere un settore vitale e garantire il futuro dell’informazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

