Con la nuova formula arriverà la svolta? Cinque domande sul nuovo All Star Game

Il weekend delle stelle torna con l’obiettivo di trovare una nuova formula che possa rendere l’evento più interessante. Quest’anno, la sfida tra Usa e Resto del mondo si ripropone come il momento centrale, ma resta da capire se questa scelta basterà a catturare l’attenzione dei tifosi. Gli organizzatori sono ancora alla ricerca di un modo per rendere più coinvolgente la manifestazione, mentre i giocatori si preparano a scendere in campo. La domanda più grande resta: questa nuova formula porterà davvero una svolta?

Il rituale si ripete, per la 75ª volta. L’NBA questo weekend celebra se stessa, sbarcando in pompa magna a Los Angeles per l’All Star Game. La missione è sempre la stella: capire come rilanciare un un evento così importante per la lega che negli ultimi anni ha perso l’appeal sportivo. Resta un momento chiave, una settimana di celebrazione, ma sul campo fatica tanto da perdere ascolti e da aver bisogno costantemente di essere salvata. Lega e giocatori quest’anno ci provano varando la formula Usa vs Resto del mondo: basterà? Ecco 5 domande all’All Star Game 2026. Si cambia di nuovo. La formula generica è Usa vs Resto del mondo, la realtà è che le 24 stelle votate per l’All Star Game (più i tre rimpiazzi decisi dal Commissioner Adam Silver) sono state divise in tre squadre da 8 giocatori ciascuna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

