Con Crea i content creator parlano di opportunità di lavoro a Palermo e in Sicilia

Oggi a Palermo si è tenuto un evento dedicato ai content creator, con un pomeriggio dedicato alla formazione digitale. I partecipanti hanno approfondito le competenze tecniche e teoriche necessarie per lavorare nel settore dei contenuti online e hanno parlato delle opportunità di lavoro in Sicilia. L’iniziativa ha attirato molti giovani interessati a entrare nel mondo digitale.

Un pomeriggio dedicato alla formazione digitale, alle competenze tecniche e teoriche e alle opportunità di lavoro nel mondo dei contenuti online in Sicilia. Domenica 1 marzo, dalle 16 alle 20, arriva a Palermo, allo Stand Florio di via Messina Marine 40, "Crea", evento formativo pensato per chi.

