Comunicato Stampa | Giorno del Ricordo

Il Giorno del Ricordo si celebra in tutta Italia con iniziative e commemorazioni per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Le autorità si sono riunite questa mattina a Trieste, dove si sono susseguite discorsi e cerimonie ufficiali. La giornata è stata anche l’occasione per riflettere su un capitolo difficile della storia italiana, con interventi di rappresentanti politici e testimonianze di familiari delle vittime. La memoria di quei fatti resta viva tra la gente, che si raduna per non dimenticare.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Giorno del Ricordo Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Caso Varginha: Le Nuove Testimonianze Che Cambiano Tutto Ultime notizie su Giorno del Ricordo Argomenti discussi: Comunicato stampa – Giorno del Ricordo: la commemorazione in via Martiri delle Foibe; Esuli. Racconti istriani, fiumani e dalmati. Un’iniziativa patrocinata dal Comune di Molfetta per il Giorno del Ricordo; Giorno del ricordo, le cerimonie istituzionali, il discorso della Sindaca Elena Carnevali; Mantova, 10 febbraio 2026 - celebrazioni del Giorno del Ricordo. Comunicato Stampa: Giorno del Ricordo(Arv) Venezia, 16 febbraio 2026 Il Giorno del Ricordo, domani 10 febbraio, è la data in cui l’Italia sceglie di guardare in faccia una tragedia per troppo tempo relegata ai margini: le foibe e l’Esod ... lagazzettadelmezzogiorno.it Bocchino non parteciperà alla seduta del Consiglio regionale nel Giorno del Ricordo: ritirati interventi esterniPolemica dopo l'annuncio della partecipazione del giornalista Italo Bocchino in Consiglio regionale della Toscana, nella seduta solenne per celebrare il ... gonews.it Il Genoa ha emanato un comunicato stampa dopo l'analisi del contatto Vergara-Cornet a "Open Var" "Il Genoa CFC prende atto e accoglie con senso di responsabilità istituzionale le analisi rese note dalla Commissione Arbitri Nazionale A e B (C.A.N.) in m - facebook.com facebook PAESI TERZI SICURI, CIRIANI (FDI-ECR): “OGGI SI TORNA A GOVERNARE IMMIGRAZIONE, NON SUBIRLA” "Cornice giuridica condivisa, con strumenti concreti e solidi" @Ale_Ciriani Link al comunicato stampa ecr-fratelliditalia.eu/paesi-terzi-si… x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.