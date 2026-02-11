Comune di Verona finanzia il progetto per prevenire le difficoltà di apprendimento a scuola
Il Comune di Verona ha deciso di finanziare un nuovo progetto per aiutare gli studenti in difficoltà di apprendimento. L’obiettivo è intervenire già dalla prima elementare, per evitare ritardi nella diagnosi di disturbi o per recuperare eventuali lacune. In questo modo, i bambini avranno strumenti migliori per affrontare le scuole con più sicurezza e tranquillità. La scelta mira a prevenire problemi futuri e a migliorare il percorso scolastico di molti giovani.
🔗 Leggi su Veronasera.it
