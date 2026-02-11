Complimenti per le tre medaglie Mattarella incontra Sofia Goggia a Cortina-Foto Video

Questa mattina a Cortina, il presidente Mattarella ha incontrato a sorpresa Sofia Goggia. La campionessa bergamasca si prepara a scendere in gara nel Super G, dopo aver già conquistato tre medaglie alle Olimpiadi Milano-Cortina. Il capo dello Stato le ha fatto i complimenti e le ha augurato buona fortuna per la prossima prova.

OLIMPIADI MILANO CORTINA. A sorpresa il Capo dello Stato ha incontrato la campionessa bergamasca che giovedì andrà a caccia di un'altra medaglia nel Super G. «Complimenti per la terza medaglia in altrettante Olimpiadi. Era difficile. State raccogliendo una grande quantità di medaglie». Queste le parole del Presidente a Sofia Goggia, che ha aggiunto: «Occorrerebbe far capire ai tifosi, e ai telespettatori - ha aggiunto il Capo dello Stato - che cosa c'è dietro la vostra preparazione». «Abbiamo una bella squadra», ha proseguito il presidente della Repubblica, che ha voluto anche informarsi sulle condizioni di salute di Lindsey Vonn.

