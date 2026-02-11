Como su Vergara? Spunta un retroscena | decisivo l’intervento di Manna

Como su Vergara? Spunta un retroscena: decisivo l’intervento di Manna Antonio Vergara sale ancora sul tabellino, questa volta con il Napoli, contro il Como. La sua terza rete in maglia azzurra ha aperto qualche spiraglio in una serata difficile per la squadra di casa. La partita si è conclusa con i partenopei che ora sperano di passare il turno ai rigori, lasciando il pubblico di Como con l’amaro in bocca. La gara è stata combattuta, ma il gol di Vergara si è rivelato un episodio chiave, anche se

È stata forse l'unica nota positiva in una serata azzurra da dimenticare. Antonio Vergara contro il Como ha messo a referto la sua terza rete con la maglia del Napoli, che ha permesso ai partenopei quantomeno di giocarsi a rigori la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. Una semifinale che il classe 2003 poteva addirittura raggiungere, visto che poteva finire sotto la guida di Cesc Fabregas. "Per due anni abbiamo provato a prenderlo", il racconto incredibile del ds lariano. Un retroscena unico, per un calciatore ormai diventato imprescindibile per questa squadra. Antonio Vergara fino a qualche mese era un panchinaro, tanto che il Como voleva provare a prenderlo e farlo crescere.

