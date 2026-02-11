Commissioni al Comune la Centofanti | L' amministrazione preferisce il subbuteo alla raccolta rifiuti

L’opposizione attacca duramente l’amministrazione Basile, accusandola di mettere il divertimento davanti ai problemi della città. La Centofanti dice che le commissioni si trasformano in uno spettacolo, dove le vere priorità, come la gestione dei rifiuti, vengono trascurate, mentre si preferisce il subbuteo a una discussione seria. La polemica cresce tra chi chiede più attenzione ai bisogni dei cittadini e chi invece si diverte a criticare le scelte di Palazzo Zanca.

“L’amministrazione Basile ha trasformato le sedute delle Commissioni di Palazzo Zanca in uno spettacolo degno di un teatro dell’assurdo, dove le priorità della città sono trattate come dettagli trascurabili”. Così Amalia Centofanti, consigliera di Prima l’Italia, che spiega: “Ieri la presidente.🔗 Leggi su Messinatoday.it

A oltre due mesi dall'introduzione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti a Pistoia, emergono tensioni tra il Comune e Alia Servizi Ambientali.

Mercoledì si è tenuto un incontro tra Confcommercio Verona e l'Amministrazione comunale di Verona, rappresentata dagli assessori Ferrari e Rotta, per affrontare le criticità legate alla raccolta dei rifiuti nell'area dell'ansa dell'Adige.

