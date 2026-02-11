Commissioni al Comune la Centofanti | L’amministrazione preferisce il subbuteo alla raccolta rifiut

L’amministrazione comunale di Messina sembra più interessata a organizzare tornei di subbuteo che a risolvere i problemi reali della città. La consigliera Amalia Centofanti punta il dito contro il sindaco Basile, accusandolo di aver messo in secondo piano la gestione dei rifiuti nei condomini, preferendo invece dedicarsi a iniziative poco rilevanti. La polemica si accende nel momento in cui la città ha bisogno di risposte concrete su servizi essenziali.

La consigliera Amalia Centofanti denuncia una presunta distorsione delle priorità nell’amministrazione comunale di Messina, accusando l’esecutivo guidato dal sindaco Basile di dedicare maggiore attenzione a iniziative come un torneo di subbuteo piuttosto che a questioni cruciali come la gestione della raccolta differenziata nei condomini. Le critiche sono state espresse in relazione alla partecipazione, o meno, di esponenti delle società partecipate alle commissioni consiliari. La polemica si è accesa ieri, 11 febbraio 2026, durante le sedute delle commissioni consiliari a Palazzo Zanca. Centofanti, consigliera di Prima l’Italia, ha evidenziato un contrasto significativo tra l’impegno dimostrato da alcuni rappresentanti dell’amministrazione in eventi politici e la loro assenza in commissioni dedicate a problematiche di interesse pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Messina Comune

L’opposizione attacca duramente l’amministrazione Basile, accusandola di mettere il divertimento davanti ai problemi della città.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Messina Comune

Argomenti discussi: Le Commissioni consiliari di mercoledì 11 febbraio; Convocazione Commissioni Consiliari Congiunte 02 febbraio 2026; Consiglio comunale: report sull’attività del 2025; Commissione Consiliare Ambiente e Territorio - Martedì 27 gennaio e Lunedì 2 febbraio 2026 alle 18.

Castellammare, il Prefetto nomina la commissione di accesso al comuneIl Prefetto di Napoli ha nominato una Commissione di indagine per l'accesso agli atti del Comune di Castellammare di Stabia. cronachedellacampania.it

Castellammare, il prefetto nomina la commissione d’accesso al ComuneDopo gli sviluppi delle inchieste della Dda e l’indagine per concorso esterno su un consigliere dimissionario, il prefetto di Napoli dispone l’accesso ispettivo a Palazzo Farnese per verificare eventu ... napolitoday.it

In data 05/02/2026, presso la Sala del Consiglio Comunale, a partire dalle ore 17, si terranno le sedute di Commissione Consiliare 1 e 2. https://www.comune.loiano.bologna.it/bj85d . . . . . #loianocomunica #commissioni #consiliari #consiglio #comunale #a - facebook.com facebook