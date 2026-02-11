Commissione | giù barriere che fermano Ue

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha chiamato l’Unione a fare di più. In Aula a Strasburgo, ha detto che bisogna abbattere le barriere che frenano l’Europa e impedirle di essere un vero gigante a livello mondiale. Von der Leyen ha anche ricordato che non esiste una soluzione unica per tutti, e che bisogna rispettare il delicato equilibrio tra i Paesi membri.

9.35 La presidente della Commissione Ue, in Aula a Strasburgo, esorta l'Unione a "progredire e abbattere le barriere che ci impediscono di essere un vero gigante globale", rispettando il "delicato equilibrio" tra i Paesi: "Non esiste una soluzione unica valida per tutti", sottolinea von der Leyen. Nell'intervento in vista del vertice Ue di domani, von der Leyen parla di Piano A, "procedere in 27, ma se non fosse possibile" invoca una "cooperazione rafforzata" nelle proposte presentate su integrazione e vigilanza dei mercati.

