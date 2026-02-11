Come la cocaina ha cambiato il volto dei Caraibi
I Caraibi sono da decenni più noti per le spiagge e i resort che per i problemi legati alla droga. Ora si scopre come la cocaina abbia trasformato quel mondo, portando cambiamenti profondi e spesso nascosti. Le rotte del traffico hanno infiltrato le isole, influenzando economia e società, spesso con conseguenze difficili da controllare. La storia di questa regione si intreccia sempre di più con il traffico di droga, un fenomeno che molti preferiscono ignorare.
Per decenni i Caraibi sono stati raccontati come un arcipelago di spiagge, resort e stabilità apparente. Dietro questa narrazione, però, si è consolidata una realtà molto diversa: quella di una regione diventata snodo strutturale del traffico globale di cocaina, con effetti profondi e duraturi sulla sicurezza, sull’economia e sulle istituzioni. La geografia ha giocato un ruolo decisivo. Tra le aree di produzione sudamericane e i grandi mercati di consumo nordamericani ed europei, i Caraibi si sono trasformati in una cerniera logistica indispensabile, difficile da aggirare e ancora più difficile da controllare. 🔗 Leggi su Panorama.it
Approfondimenti su Caraibi Cocaina
I 60 anni di Oscar: la pasticceria che ha cambiato il volto della dolcezza a Palermo
Da oltre sessant’anni, Oscar rappresenta un punto di riferimento nella tradizione dolciaria palermitana.
L'altra faccia di Minneapolis. Truffe e violenza, così la comunità somala ha cambiato il volto della città
Minneapolis sta affrontando sfide legate a truffe e violenze, che hanno influenzato profondamente il volto della città e della comunità somala.
Ultime notizie su Caraibi Cocaina
Argomenti discussi: Fiumicino, ovuli di cocaina ingeriti e nascosti nelle parti intime. Arrestata con oltre un chilo di droga; Stanza d'albergo come base di spaccio: due condanne; Polinesia, Marina francese sequestra carico di cocaina; Minore usato come corriere della droga: pusher condannati a 3 e 4 anni.
‘Ndrangheta, dal Brasile ai porti di Gioia Tauro e Savona: come viaggia la cocaina del PCC. «Comprata a mille, venduta a 35mila euro»Container e tracciamenti digitali, il pm Gakia in Antimafia: «Uno dei punti più avanzati del crimine organizzato globale» ... corrieredellacalabria.it
Gli trovano la cocaina in auto e in casa, 48enne arrestato per spaccioAveva cocaina in auto e in casa, arrestato dai carabinieri di Verona un 48enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. veronaoggi.it
Chi non sogna di vivere il resto della propria vita su un'isola remota e paradisiaca nel bel mezzo di un oceano cristallino Da oggi è possibile farlo: è stata messo in vendita un atollo dei Caraibi, un tempo appartenuto a Shakira, peccato solo che la cifra propos - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.