I Caraibi sono da decenni più noti per le spiagge e i resort che per i problemi legati alla droga. Ora si scopre come la cocaina abbia trasformato quel mondo, portando cambiamenti profondi e spesso nascosti. Le rotte del traffico hanno infiltrato le isole, influenzando economia e società, spesso con conseguenze difficili da controllare. La storia di questa regione si intreccia sempre di più con il traffico di droga, un fenomeno che molti preferiscono ignorare.

Per decenni i Caraibi sono stati raccontati come un arcipelago di spiagge, resort e stabilità apparente. Dietro questa narrazione, però, si è consolidata una realtà molto diversa: quella di una regione diventata snodo strutturale del traffico globale di cocaina, con effetti profondi e duraturi sulla sicurezza, sull’economia e sulle istituzioni. La geografia ha giocato un ruolo decisivo. Tra le aree di produzione sudamericane e i grandi mercati di consumo nordamericani ed europei, i Caraibi si sono trasformati in una cerniera logistica indispensabile, difficile da aggirare e ancora più difficile da controllare. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Come la cocaina ha cambiato il volto dei Caraibi

Approfondimenti su Caraibi Cocaina

Da oltre sessant’anni, Oscar rappresenta un punto di riferimento nella tradizione dolciaria palermitana.

Minneapolis sta affrontando sfide legate a truffe e violenze, che hanno influenzato profondamente il volto della città e della comunità somala.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Caraibi Cocaina

Argomenti discussi: Fiumicino, ovuli di cocaina ingeriti e nascosti nelle parti intime. Arrestata con oltre un chilo di droga; Stanza d'albergo come base di spaccio: due condanne; Polinesia, Marina francese sequestra carico di cocaina; Minore usato come corriere della droga: pusher condannati a 3 e 4 anni.

‘Ndrangheta, dal Brasile ai porti di Gioia Tauro e Savona: come viaggia la cocaina del PCC. «Comprata a mille, venduta a 35mila euro»Container e tracciamenti digitali, il pm Gakia in Antimafia: «Uno dei punti più avanzati del crimine organizzato globale» ... corrieredellacalabria.it

Gli trovano la cocaina in auto e in casa, 48enne arrestato per spaccioAveva cocaina in auto e in casa, arrestato dai carabinieri di Verona un 48enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. veronaoggi.it

Chi non sogna di vivere il resto della propria vita su un'isola remota e paradisiaca nel bel mezzo di un oceano cristallino Da oggi è possibile farlo: è stata messo in vendita un atollo dei Caraibi, un tempo appartenuto a Shakira, peccato solo che la cifra propos - facebook.com facebook