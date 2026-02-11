Come girare Napoli a ritmo di musica | presentata la nuova singolare guida

Questa mattina è stata presentata una nuova guida turistica dedicata a Napoli, ma con un tocco speciale. Si chiama “Napoli Music City Guide” e offre un modo diverso di esplorare la città: muovendosi a ritmo di musica. La guida accompagna i visitatori tra le strade di Napoli, raccontando storie, curiosità e aneddoti legati alla musica napoletana, dai luoghi più celebri a quelli meno conosciuti. È pensata per chi vuole scoprire Napoli in modo originale e coinvolgente.

C'è un nuovo modo di girare Napoli e conoscerla come mai prima ed è a ritmo di musica. Presentata stamani, la "Napoli Music City Guide" accompagnerà chiunque voglia scoprire storia, aneddoti e curiosità di luoghi sconosciuti ai più o celeberrimi legati - appunto - alla musica napoletana. Digitale.

