Come e perché India e Usa hanno raggiunto un accordo commerciale

Stati Uniti e India hanno firmato un accordo commerciale provvisorio, che mette fine a mesi di tensioni tra i due paesi. Per ora, però, non chiarisce tutti i punti sul tavolo. L’accordo permette di riavvicinare le due potenze, anche se restano ancora alcune questioni da risolvere.

L’ accordo commerciale provvisorio raggiunto da Stati Uniti e India allenta mesi di tensione reciproca tra le parti ma, almeno nel momento in cui scriviamo, non scioglie tutti i nodi sul tavolo. Certo, i due Paesi hanno smosso la situazione di stallo che aveva inasprito i rapporti tra il governo di Narendra Modi e l’amministrazione di Donald Trump, pur senza tuttavia raggiungere un chiaro punto di svolta. Andiamo con ordine. Secondo quanto riportato dalla Casa Bianca, l’India “eliminerà o ridurrà i dazi” su tutti i prodotti industriali statunitensi e su un’ampia gamma di prodotti alimentari e agricoli statunitensi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

L’accordo di libero scambio tra India e Unione Europea, concluso dopo vent’anni di negoziati, rappresenta un passo importante per rafforzare i legami commerciali tra le due entità.

La strada verso l'accordo commerciale con l'India è al centro dell'attenzione internazionale.

Alcohol and Cars to Become Cheaper | India–EU Deal After Trump Tariffs, Tax Slashed from 110% to 10%

