Come ad Avellino Mignani e i soliti limiti | Subiamo troppo e aiutiamo gli avversari

Il Cesena torna a casa con una sconfitta per 3-1 dopo la trasferta ad Avellino. La squadra di Mignani mostra ancora limiti evidenti e, come nelle ultime uscite, fatica a tenere il passo. I bianconeri sembrano troppo fragili in difesa e, ancora una volta, lasciano troppo spazio agli avversari. La prestazione non convince e il giudizio resta duro: troppo aiuto agli avversari e poca solidità.

Per la seconda trasferta consecutiva il Cesena torna a casa con un 3-1 sul groppone. Per la seconda trasferta consecutiva, Avellino ed Entella, la prestazione è stata decisamente non brillantissima, con i bianconeri che hanno dato l’impressione di essere una squadra a cui è fin troppo facile segnare. "Se prendi tre gol e contribuisci a dare un aiuto all’avversario a farlo, sono decisamente troppi", è l’analisi di mister Mignani al termine della trasferta di Chiavari, che ha evidenziato grosse lacune dei suoi ragazzi. E lo stesso tecnico bianconero riconosce che questo "è un grosso limite che abbiamo, che non riusciamo a scrollarci di dosso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mignani analizza la situazione della sua squadra dopo una serie di risultati deludenti.

Domani pomeriggio il Cesena affronta l'Avellino in una trasferta lunga e impegnativa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Il Cesena che trascura l'agenda di gennaio e non dà forza ad allenatore e diesse; Il Cesena riparte da Berti e Francesconi col Pescara -; Cesena, mercato last minute e rimpianti. Fusco: La nostra società ha tempi lunghi; Guida alla 23ª giornata di Serie B. Scontro al vertice Frosinone-Venezia. La Samp a Modena, il Palermo riceve l'Empoli.

Cesena ad Avellino per ripartire. Mignani: Ci sarà da soffrireConferenza di Michele Mignani anticipata in vista della gara in programma per domani pomeriggio a causa della lunga trasferta per raggiungere Avellino. Tre sconfitte nelle ultime 4 partite e ...

Cesena, il precedente di Vieira e la singolare motivazione della squalifica di MignaniCome previsto, viste le espulsioni rimediate nell'ultima giornata di campionato, Cesena-Pescara in programma venerdì alle 20.30 non vedrà in panchina ...

Le parole di Mister #Mignani al termine del match contro l’Avellino. #PRESSCONFERENCE - facebook.com facebook