Combinata nordica Ilves vola nel salto | azzurri chiamati alla rimonta nel fondo

A Predazzo l’estone domina il segmento sul trampolino Hs107 e partirà davanti a tutti nell’inseguimento dei 10 km. Fratelli Oftebro e austriaci in scia, Italia costretta a inseguire con Costa miglior azzurro. Il programma olimpico della combinata nordica a Milano-Cortina 2026 si apre nel segno di Kristjan Ilves. Sul trampolino Hs107 di Predazzo, in Val di Fiemme, l’estone mette tutti in fila con un salto da 132,6 punti che gli consente di affrontare la frazione di fondo con il pettorale numero uno. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

La combinata nordica resta l'unica disciplina invernale senza competizioni femminili nonostante le pressioni delle atlete - facebook.com facebook

Prima gara in Trentino, per la grafica #Rai si sta disputando la gara di Combinata Nordica. [sarebbe Sci di Fondo] #MilanoCortina2026 x.com