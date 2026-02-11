Colpo di scena Io sono Farah | Salta il matrimonio Le anticipazioni

Un nuovo colpo di scena scuote la soap turca “Io sono Farah”: la protagonista annuncia di aver deciso di saltare il matrimonio. La notizia lascia tutti senza parole e promette di cambiare le carte in tavola nelle prossime puntate, mentre i fan seguono con attenzione ogni sviluppo della vicenda.

Un nuovo capitolo carico di tensione sta per aprirsi nelle prossime puntate di “Io sono Farah”, la serie turca che continua a conquistare il pubblico del pomeriggio di Canale 5, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.00. Gli episodi in programma dal 16 al 20 febbraio promettono sviluppi imprevedibili, in un intreccio che mescola sentimenti, ricatti e alleanze sempre più fragili. Al centro della scena c’è un matrimonio che dovrebbe rappresentare un nuovo inizio, ma che rischia di trasformarsi nell’ennesimo terreno di scontro. Mahmud è pronto a celebrare le nozze tra Behnam e Farah, un evento che dovrebbe sancire un’alleanza definitiva.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

