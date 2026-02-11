Il Colli 2013 ha scritto una pagina importante nella sua storia. Gli Esordienti 2013 sono riusciti a qualificarsi per la finale regionale del Torneo Fair-play Elite, un risultato che non arrivava da tempo. Dopo aver superato Spezia Calcio e Rapallo in semifinale, i giovani del Colli hanno conquistato l’accesso alla fase finale, dimostrando di aver lavorato duro dall’inizio della stagione. Ora puntano alla conquista del titolo, con la certezza di aver fatto un passo importante.

Un’impresa storica costruita un passo alla volta dalla prima giornata di campionato. Gli Esordìenti 2013 del Colli 2024 (nella foto) staccano il biglietto per la finale regionale del Torneo Fair-play Elite, dopo aver superato in semifinale Spezia Calcio e Rapallo. Un risultato di grande prestigio e la conferma del valore del gruppo formato da importanti qualità individuali. Nella doppia sfida contro aquilotti e Rapallo sono state decisive le reti di Chiappini e Torini, per la grande soddisfazione di tutta la società ’orange’ col presidente Venturini, il direttore generale Ponzanelli, i responsabili del settore giovanile Bardini e della scuola calcio Fanti e Baruzzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Colli, è un’impresa storica. I ’2013’ in finale regionale

