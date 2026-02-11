collegio dei presidenti quartieri enrico rossi coordinatore con un budget di 90mila euro

Enrico Rossi, ex consigliere comunale del Pd, è stato nominato coordinatore del Collegio dei Presidenti dei Quartieri. La nomina arriva pochi giorni dopo aver preso il timone del Quartiere Borello, dove gestirà un budget di 90mila euro. Rossi promette di lavorare a stretto contatto con i rappresentanti di quartiere per migliorare i servizi e ascoltare le esigenze dei cittadini. La sua nomina segna un passo importante nel coordinamento tra i vari quartieri della città.

L’ex consigliere comunale del Pd Enrico Rossi, fresco presidente del Quartiere Borello, è stato nominato coordinatore del Collegio dei Presidenti dei Quartieri. L’elezione di Rossi, già recordman di preferenze a Borello, è avvenuta all’unanimità. "Ringrazio le altre Presidenti e gli altri Presidenti – commenta Enrico Rossi – per avermi scelto come coordinatore dei Quartieri. Metto a disposizione l’esperienza maturata in 11 anni da consigliere comunale e nei 4 anni precedenti da consigliere di quartiere per favorire attività condivise e partecipate tra tutti e 12 i Quartieri, e per facilitare il rapporto con la Giunta e con il Sindaco ogni volta che potrà essere utile una mano in più". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Enrico Rossi è stato nominato coordinatore del Collegio dei presidenti dei nuovi quartieri.

Questa mattina il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore Lorenzo Plumari hanno incontrato i presidenti di quartiere all’hub di Sant’Egidio, nel Cervese Sud.

