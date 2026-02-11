Colleferro Rigenerazione urbana e qualità della vita La città presenta i suoi progetti strategici nel programma europeo InterRevita

Il Comune di Colleferro ha presentato i suoi piani di rigenerazione urbana durante un seminario organizzato dal progetto europeo InterRevita. La città punta a migliorare la qualità della vita attraverso nuovi interventi e investimenti. L’iniziativa, alla quale ha partecipato anche il sindaco, mira a coinvolgere cittadini e stakeholder nelle strategie di sviluppo locale. Ora si aspetta di capire se i fondi europei aiuteranno a dare una svolta concreta alla città.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Il Comune di Colleferro ha partecipato, Lunedì 9 Febbraio, al seminario tematico del progetto europeo InterRevita

