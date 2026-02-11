Code sull' Adriatica | Cervia-Ravenna in 53 minuti e mezzi di soccorso bloccati per i lavori stradali

Code lungo la statale 16 Adriatica tra Cervia e Ravenna. Un lettore si sfoga: “Vergogna! Programmare la chiusura di due tratti di strada nello stesso periodo e senza alternative.” I lavori stanno creando disagi enormi, con veicoli bloccati e tempi di percorrenza che si allungano anche fino a 53 minuti. La situazione rischia di peggiorare se non si trovano soluzioni rapide.

Diamo spazio alla segnalazione di un nostro lettore in riferimento ai lavori in corso sulla statale 16 Adriatica: "Vergogna! Programmare la chiusura di due tratti di strada e nello stesso periodo da veri geni. Cervia-Ravenna 53 minuti (per non parlare dei mezzi di soccorso bloccati con le sirene).

